プレミアリーグのマンチェスター・シティがアカデミー出身のニコ・オライリーと2030年までの新契約を結んだと発表した。20歳のオライリーは8歳からシティでプレイしており、昨年トップチームデビュー。本職はMFながらペップ・グアルディオラ監督のもとでは左SBとしてプレイしており、トップチームで定位置を掴んでいる。24-25シーズンから出番を得ているオライリーだが、『Manchester Evening News』によると、ここまでプレミアリ