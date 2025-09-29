アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはプレミアリーグ第6節のニューカッスル戦で2-1の逆転勝利を飾ったチームを称賛した。15分に裏へのパスに抜け出したヴィクトル・ギェケレシュのPK判定がVARの結果取り消されるなど、物議を醸す瞬間もあったアーセナル。さらに先制点を許してしまう試合展開となったが、84分にミケル・メリーノ、90+6分にガブリエウ・マガリャンイスがネットを揺らし、劇的な逆転勝利を飾った。アウェイでニュー