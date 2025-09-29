今夏アーセナルに加入したFWヴィクトル・ギェケレシュ。期待されていた「9番」だが、ここまでのパフォーマンスは賛否両論だ。第1節マンチェスター・ユナイテッド戦、第3節リヴァプール戦、第5節マンチェスター・シティ戦でシュート「0」だったことは批判の対象にもなった。6試合で3ゴール。少なくはないが、決めた相手はどれも格下。しかしニューカッスル戦ではPKを獲得しかけたように、チームとの連携は改善の兆しも見せ始めてい