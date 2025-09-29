西武２―０ロッテ（パ・リーグ＝２９日）――西武が本拠地最終戦で零封勝ち。二回にネビンのソロで先制し、六回にセデーニョの適時打で加点した。平良がリーグトップに並ぶ３０セーブ目。ロッテは３連敗。◇オリックス４―０楽天（パ・リーグ＝２９日）――オリックスが３連勝。一回に中川の犠飛で先制。二回に福永のプロ初本塁打の２ラン、五回は紅林の適時二塁打で突き放した。九里は移籍後初完封。楽天は６連敗。