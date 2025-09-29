マンション購入でまず重視されるのは住宅ローンの返済計画ですが、それと同じくらい将来の家計にじわじわ効いてくるのが「修繕積立金」の落とし穴です。初期設定が安くても、数年後に突然の値上げが待っているケースは珍しくありません。本記事では、リスクの高い物件を見抜くための具体的なチェックポイントを、株式会社さくら事務所の土屋輝之氏が解説します。修繕積立金のリスクを見極める3つの特徴家計を揺るがす「修繕積立金