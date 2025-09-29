山中竹春市長日産自動車がサッカーＪ１の横浜・Ｆ・マリノスを運営する横浜マリノス（横浜市港北区）の株式売却を検討しているとの報道を受け、山中竹春市長は「長年にわたり市民に愛着を持たれてきたクラブなので、ぜひ存続してほしい」との見解を示した。山中市長は「クラブのホームタウン活動やスタジアムの活用、地域との連携が継続・発展するように行動を起こしていきたい」と言及。「経営判断もあるが、市民にとってのメ