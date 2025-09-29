◆パ・リーグオリックス４―０楽天（２９日・京セラＤ）「６番・遊撃」で出場した楽天・宗山塁内野手は４打数無安打に終わったがこれで４４６打席となり、シーズン規定打席に到達した。新人では１２球団通じて初の到達に、「うれしいことですし、それだけチャンスを頂いているので、本当ありがたいなと思います」と振り返った。京セラＤは３月２８日の開幕戦でプロ初スタメンを果たした場所。第一歩を踏み出した場所で節目の