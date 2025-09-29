◆パ・リーグオリックス４―０楽天（２９日・京セラＤ）１軍初昇格＆初スタメンを果たした、２１年ドラフト１位の吉野創士外野手と２４年ドラフト５位の吉納翼外野手の２人だったが、ともに３打数無安打とホロ苦デビューに終わった。７番・中堅の吉野は２回１死一、三塁での第１打席で遊ゴロ併殺打とチャンスを生かせず。「（２軍とは）変化球のキレと真っすぐの質の高さが違った。１本出したかったけどまだまだ自分の実力不