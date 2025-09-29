◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン第６日（２９日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）卓球で五輪３大会メダリストの石川佳純さんが、シングルス準決勝、カルロス・アルカラス（スペイン）−カスパー・ルード（ノルウェー）戦で、サーブの順番や、コートの選択を決めるコイントスの大役を果たした。「昨日から、すごく楽しみにしてたので、とてもうれしかった」。石川さんは、２０２２年ウィンブルド