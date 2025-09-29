お笑いタレントのヒコロヒーが公開したカラオケショットが話題だ。２９日までにインスタグラムで「９月なのでね＃インドバージョンとは」とつづり、「霜降り明星」のせいや、「ニューヨーク」の嶋佐和也など芸人仲間とカラオケを楽しむ様子をアップした。この投稿には「混ざりたい」「カラオケ姿供給ありがとう」「絶対に楽しいじゃん」「かわいい」などの声が寄せられている。