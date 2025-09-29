日本ハム・古川裕大捕手（２７）が現役引退を決断した。２９日、球団が来季の契約を結ばないことを通達したと発表。その後、スポーツ報知の取材に応じ「野球を辞めて引退することを決めました。今後は未定ですが、広い視野を持って、いろいろな方のお話もうかがって、自分の人生をもう一度、考えていきたいと思います」と言葉を紡いだ。上武大時代に強打の捕手として注目を浴び、伊藤大海らと同期入団で２０年ドラフト３位でプ