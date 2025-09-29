ハマック・クリーブランド連銀総裁 関税はインフレ要因の大きな部分を占める サービス部門のインフレ率は高止まりしており懸念材料 インフレ期待は安定しているが懸念材料も 2027年にはインフレ率2％を見込む 雇用よりインフレの方が懸念が大きい