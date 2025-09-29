ラムスデン英中銀副総裁 最近まで大幅なディスインフレが続いていた インフレはさらにわずかに上昇すると予想も、その後ピークに達する見込み 労働市場は引き続き緩和、賃金上昇は正常化 労働市場の緩和は、私にとってインフレ見通しを安定させる要素である