ジュビロ磐田は29日、磐田U-18を率いる安間貴義監督のトップチーム監督就任を発表した。磐田U-18の新監督については決定次第、発表されるようだ。今季からジョン・ハッチンソン監督がチームを率いたものの、J2リーグ第31節終了時点で14勝6分け11敗の勝ち点48で8位。自動昇格圏内となる2位長崎との勝ち点差は8、プレーオフ出場圏内となる6位大宮との勝ち点差は2となり、29日にハッチンソン監督の契約解除が発表されていた。安