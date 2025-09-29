CUTIE STREETが、新曲「多元幸福論」を9月29日に配信リリースした。初の全国ツアー＜CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025『CAN’T STOP CUTIE』＞を開催中のCUTIE STREET。本日9月29日には、ツアーファイナルとなる神奈川県 ぴあアリーナMMでの2DAYS公演を除く最終公演、熊本県 熊本城ホール メインホールでのライブを実施。熊本県はメンバーの古澤里紗と梅田みゆの出身地であり、2人の凱旋公演ということもあり大盛況で