Kvi Babaが、2026年8月27日に神奈川・横浜アリーナで開催する単独公演のチケット完売を記念し、最新アルバム『Shout Out to Jesus』より「1234」のMVを公開した。◆Kvi Baba 動画本楽曲は、アルバムのラストを飾る一曲として収録され、8月28日に日本武道館で開催された単独公演でもラスト曲として披露された。Kvi Babaは「みんなで一緒に歌える曲を作りたかった」という想いのもと制作。「イチ、ニ、サーン、シ〜」というキャッチ