locofrankが9月3日、8thフルアルバム『Resound』をCDリリースした。同アルバムを引っ提げたリリースツアー＜locofrank presents Resound Tour 2025-2026＞が10月3日の大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN公演から幕を開ける。同ツアーの年内スケジュールは発表されていたが、今回新たに2026年の全日程がアナウンスとなった。ツアーファイナルは4月7日の東京・渋谷 Spotify O-EAST。2026年公演のチケット情報は後日発表される予定だ。なお、