「国民スポーツ大会」などのため滋賀県を訪問していた天皇皇后両陛下は、2日間の日程を終え、帰京されました。両陛下は、きのう（28日）ときょう（29日）の2日間、滋賀県を訪問されていました。両陛下揃っての滋賀県訪問は7年ぶりで、即位後は初めてでした。【1日目】両陛下は、午後、新幹線で滋賀県のJR米原駅に到着し、出迎えた三日月県知事らとにこやかに挨拶を交わされました。駅の近くには大勢の地元の人々が集まり、両陛下を