「2025ミスター・ジャパン」日本大会が29日、都内で行われ、エレメンティマルチェッロ侃（なおき）さん（21）がグランプリに輝いた。受賞スピーチでは「ありがとうございます。このような賞をいただき感謝しています」とし、「これからは、この賞に恥じぬよう、日本のオピニオンリーダーとして頑張ります」と凜（りん）と話した。その後の取材では「まさか自分が…」と振り返り、「最初名前が呼ばれたときは、正直頭が真っ白になっ