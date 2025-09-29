卓球女子シングルスで２０２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が快勝発進だ。ＷＴＴ中国スマッシュ（２９日、中国・北京）の同種目１回戦で、世界ランキング１３位の早田は同２４位のジアナン・ユアンに３―０と快勝した。４０歳の大ベテラン相手に第１ゲームの中盤まで競るも、引き離して１１―７で先取。第２、第３ゲームは早田のペースで進め、約２５分で試合を決めた。圧巻のパフォーマンスを見せた左のエース