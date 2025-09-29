元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が披露した大胆な衣装ショットに、ファンの視線がくぎ付けになっている。２９日までにインスタグラムで「今月も全部可愛かった！！」と書き始めると、衣装ショット複数枚をアップ。背中が大胆に開いたデザインの衣装姿や、スリットから美脚がのぞく衣装姿など、様々なスタイルの衣装ショットが公開された。「＃須田亜香里衣装」のハッシュタグが付けられたこの投稿には「スタイル抜群で、