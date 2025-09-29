女優の吉岡里帆（32歳）が、9月28日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。気分転換になる大好きな時間の過ごし方について語った。リスナーから気分転換にしていることを聞かれた吉岡里帆が、「私はですね、植物がね、大好きなので、植物に水やりをしている時。植物の枯れた部分を剪定している時、植物の水はけの悪いところをタオルとかで拭いている時ですかね」と答える。そして、吉岡は「何かすごい