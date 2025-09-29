Onitsuka Tiger（オニツカタイガー）から、イタリアの伝統的なクラフトマンシップとアート性を取り入れた「ITALIAN MADE」シリーズが新登場！今回ラインナップしたのは、オニツカタイガーのヘリテージモデルである「MEXICO 66」と「FABRE」に、イタリアンレザーとヴィンテージ加工による再解釈を加えた「MEXICO 66 IM」（4万9500円）、「FABRE LO IM」（4万9500円）、「FABRE MT IM」（5万1700円）の3型。いずれも、イタリアンレザ