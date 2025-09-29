◇パ・リーグ楽天0―4オリックス（2025年9月29日楽天モバイル）開幕から5勝負けなしだった楽天のスペンサー・ハワード投手（29）が、3回1/3を3安打3失点で来日初黒星を喫した。初回に中川の犠飛で先制を許し、2回には福永に2ランを被弾。4回1死で来田に初球を投げた後、右腕の張りを訴えて降板した。試合後には「ここ数日間、腕の張りっていうのはちょっとあって、なんとか乗り越えて頑張ろうと思ったんですけど、ちょっ