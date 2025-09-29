タレントのほしのあき（48）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫の騎手・三浦皇成（35）から贈られた花束を披露した。ほしのは花束を抱く写真を投稿し「先日、結婚記念日だったのでお花を買ってきてくれてたよ」とし「15年目もよろしくお願いしますぅ」とハートを添えてつづった。ほしのと三浦は2011年9月25日に結婚。12年4月に長女を出産している。三浦は28日に行われた今秋JRA・G1の開幕戦となる電撃6