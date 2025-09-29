◇パ・リーグ楽天0―4オリックス（2025年9月29日楽天モバイル）楽天は直近5試合で3度目の零敗。今季ワーストタイの6連敗となった。21年ドラフト1位の吉野創士外野手（21）は「7番・中堅」、昨秋ドラフト5位の吉納翼外野手（23）も「8番・右翼」でプロ初出場したが、ともに3打数無安打に終わった。吉野は「スイング自体は悪くなかったけど、まだまだ自分の実力不足が出た」。吉納も「手元で落ちたり、球速差でうまく打た