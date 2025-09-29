国民スポーツ大会（国スポ）の高校野球硬式の部が２９日、滋賀マイネットスタジアム皇子山で始まり、日本高校野球連盟の主要な公式戦では初めて７イニング（回）制で１回戦４試合が行われた。仙台育英（宮城）に０―４で敗れた日大三（東京）の本間主将は「普段は『まだまだ』と思って逆転してきたが、四回で試合の半分が終わってしまう。追いかける方は難しい」と話した。日本高野連は夏場の熱中症対策などを目的に７回制導入を