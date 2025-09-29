「明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ブルーベリー風味」明治は、“ヨーグルトの正統”である「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドから、「明治ブルガリアのむヨーグルト LB81 ブルーベリー風味」を9月30日に発売する。同品は、特定保健用食品として許可された腸内細菌のバランスを整えて、お腹の調子を良好に保つ、のむヨーグルト。ヨーグルトとの相性がよいすっきりさわやかなブルーベリー風味となっている。ヨーグルト市場売