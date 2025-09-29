今年に創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、10月1日から、リンツ史上初となる、ラム酒で香り付けしたショコラドリンク「貴婦人のラムレーズンショコラドリンク」を、全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで発売する。この秋、リンツから大人のための特別なショコラドリンク「貴婦人のラムレーズンショ