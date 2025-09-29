9人組アイドルグループのSnow Manが、K-POPの合同コンサート『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』に出演することが発表された。同コンサートは、世界142か国で放送されている韓国KBSの人気音楽番組『ミュージックバンク』主催でおこなわれている年末恒例のイベントだ。【写真】批判殺到! タイの空港でSnow Manを追いかけまわす女性たちSnow Manは「スペシャルゲスト」「今年は12月13日と14日の2日間、昨年よりも規模を