LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を9月29日正午から30日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、JR九州ホテルブラッサム新宿（2名素泊まり）が35,500円から、ホテルアラマンダ青山（同）が55,008円から、東急ステイ札幌（同）が9,108円から、ロイヤルパイ