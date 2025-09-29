人々は、無意識のうちに権威構造に身を置き、「服従マインド」を培養されています。意外にも、それは誰にとっても身近な2つの場所だといいます。現代社会に氾濫する不思議なルールの数々に「なぜ？」と問いかける 『謎ルール: 10代から考える 「こんな社会」を生き抜く解放論』（内田樹監修、高部大問著）より一部抜粋し、あまりにも身近な「隠れた謎ルール接種会場」について解説します。【画像】髪型に関する校則を廃止した体育