Q. 子どもがコーラを飲みたがります。「依存性があり危険」って本当ですか？Q. 「小学生の息子が、コーラをよく飲みたがります。コーラは依存性があり危険なので、子どもには飲ませない方がいいと聞いたのですが、本当でしょうか？ すでに依存症になっているのではないかと心配です」A. 依存性の心配は不要ですが、糖分のとり過ぎによる健康リスクには注意が必要です「コーラの依存性」を心配されているのは、カフェインが含まれて