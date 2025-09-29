警察車両の赤色灯29日午前6時ごろ、福岡市博多区吉塚本町の福岡県道で「道路上に人が倒れている」と通りかかった男性から110番があった。博多署によると、倒れていたのは成人の女性とみられ、頭部から出血しており、その場で死亡が確認された。署は目撃情報や防犯カメラの映像などから、トラックによるひき逃げ事件とみて捜査するとともに、身元の確認を急いでいる。水色のシャツに青色のデニムズボンを着用し、近くには水色の