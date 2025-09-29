ＮＴＴ東日本と西日本は２９日、メタル回線（銅回線）を使った固定電話サービス（加入電話）の基本料金を、２０２６年４月から月２２０円〜３３０円（税込み）値上げすると発表した。値上げは１９９５年以来、３１年ぶり。固定電話の利用者が減少するなか、老朽化した設備を維持するコストが増えているためで、値上げにより約２００億円の収支改善効果を見込んでいる。値上げ幅は、住宅用が月額２２０円、事務用が同３３０円。