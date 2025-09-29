開票日が迫る自民党総裁選。各陣営の担当記者が候補を深掘りし、選挙戦略を解剖します。きょうは小林鷹之候補です。【写真を見る】知名度向上のためSNS発信など強化した小林氏小林鷹之氏、課題の知名度どう克服？高柳光希キャスター：総裁選に出馬した小林鷹之元経済安保担当大臣とはどんな人物なのでしょうか。【小林鷹之氏の主な経歴】▼1999年東京大学を卒業・財務省（当時、大蔵省）入省▼2012年衆議院総選挙初当選▼2