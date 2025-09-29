政府内で、2030年までにさまざまな状況での活躍が可能な人型ロボットの開発を目指す案が浮上しています。ロボットとの未来について、千葉工業大学、未来ロボット研究センターの古田貴之さんに聞きました。【画像を見る】ドタドタッ！階段から落ちても、押されても…必ず起き上がるロボットカメラも感覚もない4脚AIロボット必ず起き上がるのはなぜ？井上貴博キャスター:千葉工業大学の未来ロボット技術研究センターが“育成”し