体操の世界選手権（１０月・ジャカルタ）に出場する女子日本代表の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は?新たな気持ち?で挑む構えだ。２９日には都内で行われた試技会が報道陣に公開され、杉原は５４・４６５点をマーク。９月上旬の全日本シニア選手権で右足首を痛めるも「今はだいぶ良くなっている。いつも行っている治療院の先生に治療していただいて、メンテナンスをしている。ケガとお友達になってやっている」と明かした。一度現役