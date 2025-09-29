「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕が２９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７２時間ＳＰ」（月曜・午後９時）に出演。サプライズで実現した８歳年下の弟とのテレビ初共演に驚く一幕があった。ゲストが誰かを知らされないままスタジオのセットに登場した横山。別室にいる弟・充さんから「きみ兄ちゃん」と呼びかけられると「うわっ！お前、マジか？弟です。まさに三男の充です」と驚いた。先月、同局系「２４時間