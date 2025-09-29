双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が、出産が目前に迫っていることを明かした。２９日にインスタグラムを更新し「いよいよ明日双子に会える！今日が、双子がいる巨大お腹ラストナイト！」と報告。「今夜しか書けない気持ちを、絵日記にしました不思議な、気持ち人生が変わる前夜どんな明日からの未来かな先生たちを信じてがんばります」とつづり、絵日記を公開。絵日記で「腹囲はかったら１１５．５ｃｍで