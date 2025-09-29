9月29日の午後、藍住町のJR勝瑞駅で特急列車が男女とみられる2人と衝突する事故があり、2人の死亡が確認されました。この事故の影響で、JRの高徳線と鳴門線で列車が運休するなど影響が出ています。事故があったのは、藍住町のJR勝瑞駅です。警察によりますと29日の午後4時12分ごろ、高松駅から徳島駅に向かっていた特急うずしお19号が、駅構内で男女とみられる2人と衝突しました。この事故で2人は、その場で死亡が確認されました。