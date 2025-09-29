【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】愛息子が「チャレンジ要求」する話題のシーンレジェンドの愛息子が、スタンドから偉大な父を“援護”した。大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した最終戦。今季での引退を表明しているクレイトン・カーショー投手が敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発すると、通算223勝目となる勝ち投手の権利がかかる5回、微妙なジャッジでピンチを招くと、ある