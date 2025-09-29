「2000万円借りて来いよ」などと言って男性から金を脅し取ろうとした疑いで暴力団組員の男が逮捕されました。特定危険指定暴力団、五代目工藤会系の組員八木原明男容疑者(37)ら2人は、40代の男性が仲介した融資交渉がうまくいかなかったことに因縁をつけ、「2000万円借りてこいよ」などと言って金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。八木原容疑者らは、男性の自宅に押し掛けるなどして、「工藤会が動きます」「ブランド品や