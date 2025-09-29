「2025ミス・ジャパン」日本大会が29日、都内で行われ、約4000人の応募者の中から、神奈川出身の大学生、仲道真理子さん（23）が、栄冠を手にした。170センチの長身にベージュ系のロングドレスなどをまとい、サッシュとティアラを授かり、決まったばかりのミスター・ジャパン、エレメンティマルチェッロ侃（なおき）さん（21）からは花束を受け取った。受賞のあいさつでは「まずはグランプリという賞に選んでいただきありがとうご