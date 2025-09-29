私はユミ。夫のジュンヤに、息子のタケル（年中）が出るお遊戯会の配役の話をしました。タケルの無邪気さに夫も微笑んでいました。桃太郎が5人という事実には、「先生も思い切ったな」と驚き。私は「ひとりひと役の方が……」と少し不満を漏らしましたが、夫は前向きです。おじいさんがいなくておばあさんだけという配役も、やはり気になるところ。一体どんな劇になるのでしょうか？いよいよ令和版桃太郎、開演です！おばあさん