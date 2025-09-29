10月4日に投開票が迫った「自民党総裁選」。大きなカギを握る「党員票」のため、愛知では議員が地元を回って支持を訴えています。また、長年の党員は、投票を前に候補の政策や演説を見極めようとしていました。 ■高市候補への投票呼びかける今枝衆院議員「女性総裁を誕生させたいと…」 愛知14区選出・今枝宗一郎衆院議員が9月28日、地元の党員の元へ。 自民党員：「まだ出してない、ごめん」今枝議員：「