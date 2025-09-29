黒シースルーから美しいウエストライン女優の井桁弘恵(福岡県出身)がインスタグラムを更新。シースルーのトップスから美しいウエストラインがのぞく姿を披露している。井桁は「少し前ですが。ショーにお邪魔しました」とファッションブランド「VIVIANO(ヴィヴィアーノ)」のショーに参加したことを報告。「世界観を写し出すお洋服一着一着が目の前でふわっと通り過ぎて。気づいたらどっぷりその世界に没入していました」と感想