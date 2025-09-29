「一つのエレベーターに芸妓15人乗ったらこうなる」兵庫県・有馬温泉の芸妓処「有馬芸妓」公式Xが公開した?貴重写真?に多くの反響が寄せられている。「一つのエレベーターに芸妓15人乗ったらこうなる」と綴って、艶やかな着物姿と結い上げられた日本髪がぎゅっと詰まり異彩を放つ?すし詰めショット?を披露。普段なかなか目にする事のない写真にSNSでは​「みなさんがキレイに整列して乗ったら伝統和菓子みたい」「うわ