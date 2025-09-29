◇パ・リーグオリックス0―4楽天（2025年9月29日楽天モバイル）楽天のドラフト1位・宗山塁内野手（22）が「6番・遊撃」で先発出場。九里の前に3打数無安打に終わり、「いろいろなボール使う投手なので、絞り切れなかった」と反省したが、シーズンの規定打席に到達し「規定立てたことはうれしいですし、それだけチャンスをいただいているので、本当にありがたいです」と首脳陣への感謝を口にした。チームはCS進出を逃し、