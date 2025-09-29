2016年、ノーベル平和賞の中継を見る「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会の関係者ら＝相模原市「憲法9条を保持している日本国民」をノーベル平和賞に推す運動をしてきた「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会が今月1日に活動を終えていたことが29日、分かった。2024年に日本原水爆被害者団体協議会（被団協）が平和賞を受賞したことを理由としている。実行委は13年、神奈川県座間市の主婦鷹巣直美さん（48）の呼びかけ